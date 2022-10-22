شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستقر على "عملة نادرة" اسمًا لمسلسلها الجديد في رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل النجمة نيللى كريم وتحديدًا المنتج جمال العدل على "عملة نادرة" ليكون أسمًا نهائيًا للمسلسل، الذي من المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخرج ماندو العدل، وتجرى الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات، بعدما أبرمت العدل جروب التعاقد مع كل من جمال سيلمان وكمال أبو راية، بالإضافة إلى محمود عبد المغنى، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية من أجل اللهجة الصعيدية مع أحد المصححين للهجة وتحديدًا من نفس اللهجة التى ستتحدث بها نيللى فى المسلسل، خصوصًا أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر من 20 لهجة، لاسيما أنها المرة الأولى التي ستقدم فيها نيللى عملاً دراميًا صعيديًا في الموسم المقبل .

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.