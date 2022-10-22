شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الفنون بافتتاح ملتقى المسرح الجامعى: مسرح الجامعة مصنع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، خلال حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة دورة الراحل محمود ياسين: أرحب بالسادة أعضاء اللجان المختلفة بالملتقى في دورة العملاق محمود ياسين وأرحب بنجومنا الكرام، وأؤكد أن المسرح سيظل أبو الفنون في وجدان كل فنان حتى لو كان تخصصه بعيد عن المسرح، ففي البداية كان المسرح منبعا لكل فنون الأداء فهو أعرق منصة للتواصل الإنسانى.

وأضافت: المسرح في الجامعات كان وسيظل مصنعا للنجوم منذ أن اكتشف نجيب الريحاني كاتباً مبدعاً اسمه بديع خيري، وفي العصر الحديث عدد كبير من النجوم التحقوا بالمعاهد المتخصصة وبعضهم التحق بالفرق الحرة وأجيال متعاقبة في التمثيل والإخراج فقد قام المسرح الجامعي بدور البطولة ولم يتراجع دوره بل أصبح منافساً قوياً، أهنئكم على المسرح الجامعي فأنتم طاقة والمسرح مدرسة الشعوب.

ومن جانبه قال الفنان عمرو قابيل، رئيس ومؤسس الملتقى: كي ننجح كان لابد من الجهد والدئب الكبير، حتى نتمكن من تحقيق أحلامنا المشروعة وكان علينا أن نفكر ونبحث لنشكل هذا الواقع الجميل، الدورة الرابعة بها أفاق جديدة نفتحها لشباب متعطش للإبداع، شكرا من القلب كل من دعم وساند هذا الحلم منذ بداياته، شكرا لكل الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين دعمونا شكرا وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة شكرا دولة رئيس الوزراء لرعايتك هذا الملتقى، سيادة الرئيس منحتنا رعايتك منذ الدورة الأولى باسم أسرة الملتقى الدولي للمسرح الجامعي نشكر كل من آمن بنا ووقف بجوارنا.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة يكون في الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر، ويقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الهيئة العامة لتنشيط السياحة.