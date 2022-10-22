شكرا لقرائتكم خبر عن "فضل ونعمة" يقترب من تحقيق 10 ملايين جنيه إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إيرادات فيلم "فضل ونعمة" من تحقيق إيرادات 10 ملايين جنيه بشباك التذاكر، إذ وصلت إيراداته حتى الآن إلى 9,747,848 جنيه، بعد 17 يومًا من عرضه بدور السينما المصرية.

وفيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

حققت الأفلام العربية المعروضة في دور السينما المصرية أمس الجمعة إيرادات اقتربت من مليون جنيه، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 968,546 جنيه، حصيلة 8 أفلام معروضة حاليًا.

وجاء فيلم "فضل ونعمة" في مقدمة إيرادات الأفلام من شباك التذاكر محققًا 621,263 جنيه، فيما جاء في المركز الأخير فيلم "أشباح أوروبا" محققًا 13,051 جنيه.