شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى وخالد جلال وطارق الدسوقى بافتتاح ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي دورة الفنان الراحل محمود ياسين، على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون، برئاسة الفنان عمرو قابيل، وذلك بحضور الفنان هاني رمزي، المخرج خالد جلال، الفنان طارق الدسوقي، والدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية، الفنان محمود عمرو ياسين، ولفيف من الفنانين العرب والمصريين.

وبدأ الحفل الذي قامت بتقديمه الفنانة فاطمة محمد علي، باسكتش يتحدث عن الملتقى يحتوي على فيلم قصير عن الراحل محمود ياسين تحدث فيه ابنه السيناريست عمرو محمود ياسين، وتلى ذلك فيلم وثائقي عن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دوراته الثلاث الماضية.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة يكون في الفترة من22 وحتى 28 أكتوبر، و يقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودعم ورعاية الدكتورة نڤين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الهيئة العامة لتنشيط السياحة.