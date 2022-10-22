"يا عالمي" محمد كريم ينشر صورة مع كيم كاردشيان والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد كريم جمهوره ومتابعيه صورة رفقة الفنانة كيم كاردشيان، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان محمد كريم على الصور: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "خدنا معاك عيد الميلاد"، وعلق آخر: "يا عالمي".

يذكر أن الفنان محمد كريم شارك في فيلم "A Day To Die".

فيلم "A Day To Die" إخراج المخرج الأمريكي ويس ميلر وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف راب بيري وScott Mallace.

ويعد الفيلم هو ثاني بطولة لمحمد كريم في هوليوود، حيث سبق وشارك في فيلم "A Score To Settle"، مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.