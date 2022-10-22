"المتنفس الوحيد لينا" نادية مصطفى تتألق في حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير: محمود عبد الناصر

أحيت الفنانة نادية مصطفى الفقرة الأولى من الحفلات الغنائية، المقامة اليوم، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، على خشبة مسرح "النافورة"، بدار الأوبرا المصرية.

بدأت الفنانة نادية مصطفى حفلها بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم مهرجان الموسيقى العربية، ووصفته بأنه "المتنفس الوحيد للمطربين"، وقالت: "سعيدة بالغناء في حفل الفنان هاني شاكر".

وتفاعل الجمهور مع أغنيات نادية مصطفى، حيث بدأت الحفل بأغنية "لولا الملامة"، وسط حفاوة كبيرة من الحضور على رأسهم، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك الخميس الماضي 20 أكتوبر على مسرح النافورة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.