"أنا أخوك" أحمد العوضي يوجه رسالة لعامل النظافة صاحب واقعة كشري "التحرير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لعامل النظافة الذي مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل صالة فرع كشري "التحرير"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "العوضي": "متزعلش يا أخويا، أنا أخوك، ولو أعرف مكانك هاجي آخدك وناكل أحلى أكلة مع بعض"، وعلق أحد المتابعين: "رجولة يا عوضي وابن أصول"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الله يجبر بخاطرك".

كان انتشر مقطع فيديو مساء أمس الجمعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.

وخلال شهر رمضان الماضي، شهدت سلسلة مطاعم كشري التحرير واقعة غريبة أيضا تمثلت في شكوى سيدة مسيحية تدعى سيلفيا بطرس والتي أوضحت منع مسؤولي مطعم كشري التحرير لها من الأكل قبل أذان المغرب.​