حسام حبيب في أول رد: "ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وجه الفنان حسام حبيب رسالة لأحد الأشخاص عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب: "أنا ليا الشرف إني تربية ست، لإنها بمية راجل، وتربية الست دي هي اللي هاتخليني مردش عليك، حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن الفنان حسام حبيب كشف أن علاقته بوالده حسين حبيب ليست على مايرام، خاصة وأنه منفصل عن والدته، منذ أن كان –حسام- بعمر 14 عامًا.

وتابع في مداخلة هاتفية طويلة أجراها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المعروض على قناة MBC مصر: "أبويا ماليش علاقة بيه، هو وأمي متطلقين من وأنا عندي 14 سنة، ماليش أي علاقة بيه، علاقتي فقط بأمي وأختي وخالاتي الخمسة".

وقال عمرو لحسام، إن والده يقول إنه يبحث عنك منذ 5 ساعات ولا يستطيع العثور عليك، ليرد الأخير: "بيدور عليا ومش هيلاقيني، أنا بقى غير شيرين حتى لو نيته يعمل أي حاجة عشان مصلحتي، كان المفروض لما أطلب منه أرجوك متتدخلش يبعد، ويفضل مصمم ويقول آراء تعملي مشاكل مع شيرين والناس".