الخيامي مهاجما حسام حبيب: "اسألوا أحمد سعد مين ضرب شيرين ودفعت فلوس أغانيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الملحن محمود الخيامي نشر مقطع فيديو من مداخلة الفنان حسام حبيب مع الإعلامي عمرو أديب، والتي أجراها أمس الجمعة، ويتحدث فيه عن عدم حصوله على أموال من الفنانة شيرين عبدالوهاب وقت أن كانت زوجته، وأن علاقتهما ليس كما يصفها البعض بالسامة ولكن كانت نقية.

وكتب الخيامي تعليقا على الفيديو "صح بدليل شيرين اللي كانت بتدفع فلوس الملحنين والشعراء للأغاني اللي كان حسام بيختارها لنفسه في ألبومه على أساس أنه معندوش دخل ولا بيشتغل ولا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابع "وبالنسبة للعنف اسألوا أحمد سعد المطرب مين ضرب شيرين ونزلت بالبيجاما ولابسة عباية في الشارع وأحمد اللي راح جابها".

جدير بالذكر أن حسام حبيب أكد أنه لم يستفاد ماديا من الفنانة شيرين عبدالوهاب ورفض أكثر من مرة تقاضي أي أموال منها، مقابل قيامه برعاية شغلها، وأنه يفعل ذلك لأنها زوجته، كما أكد أنه مازال يحبها لكن العودة لها مستحيلة، متمنيا لها الشفاء والعودة لحياتها الطبيعية.