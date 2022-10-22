بعد الهجوم عليه.. تفاصيل أزمات حسام حبيب ووالده المستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

لا تزال خلافات الفنان حسام حبيب مع والده حسين حبيب مستمرة حتى الآن، خاصة بعد مهاجمة "حسام" لوالده مساء أمس الجمعة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، والحديث عن خلافه معه.

نستعرض لكم تطورات أزمة حسام حبيب مع والده حسين حبيب في السطور التالية:



أكتوبر 2022

في أكتوبر 2022 .. كشف الفنان حسام حبيب، أن علاقته بوالده حسين حبيب ليست على ما يرام، خاصة وأنه منفصل عن والدته، منذ أن كان –حسام- بعمر 14 عامًا.

وتابع حسام، في مداخلة هاتفية طويلة أجراها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المعروض على قناة MBC مصر: "أبويا ماليش علاقة بيه، هو وأمي متطلقين من وأنا عندي 14 سنة، ماليش أي علاقة بيه، علاقتي فقط بأمي وأختي وخالاتي الخمسة".

وقال عمرو لحسام، إن والده يقول إنه يبحث عنك منذ 5 ساعات ولا يستطيع العثور عليك، ليرد الأخير: "بيدور عليا ومش هيلاقيني، أنا بقى غير شيرين حتى لو نيته يعمل أي حاجة عشان مصلحتي، كان المفروض لما أطلب منه أرجوك متتدخلش يبعد، ويفضل مصمم ويقول آراء تعملي مشاكل مع شيرين والناس".



رسالة حسين لابنه حسام حبيب في ديسمبر 2021

وفي ديسمبر 2021 .. قال حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "من الحماقة أن تهوى امرأة يعشقها الملايين.. إذا أحبتك حسدوك.. وإن اختلفت معها بغضوك.. وعلى السوشيال ميديا رجموك.. وعلى المواقع صلبوك.. يا ولدي".

جاء ذلك عقب نصيحة وجهتها شيرين عبدالوهاب للسيدات، لتجنب حالات الطلاق المشابهة لطلاقها من الفنان حسام حبيب، وقالت بمداخلتها ببرنامج "الحكاية": "الراجل يفضل راجل حتى لو بيكسب في الشهر 10 جنيه، والست تفضل ست حتى لو بتكسب في الشهر 2 مليون جنيه".

وتابعت: "أنا لو جوزي شغال سواق تاكسي وسابلي 10 جنيه وقاللي ده مقدرتي يا بنت الحلال، هقول له على راسي وأبوس جزمته وأحطها فوق دماغي كمان لكن ملوش دعوة أنا بكسب كام، أنا الست دي".

وأضافت، أن الرجل إذا شعر أن زوجته أعلى منه ماديًا يشعر أنه شخص ضعيف، لكن الرجل يظل رجل كما هو، قائلة: "بيفضل دكر بقرشه وماله وعلى قد مقدرته.. عاجبك يابنت الحلال أهلاً مش عاجبك دى مقدرتي وروحي لحالك".



تسجيل صوتي منسوب لوالد حسام حبيب.. يونيو 2021

في يونيو 2021 .. نشر أحد المواقع، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا إلى حسين حبيب والد حسام حبيب، يتحدث فيه عن توتر العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب ونجله حسام، وتدبير نجله للسيطرة على أمور المطربة المالية، وخطته للزواج من غيرها.

وجاء فيه إن هناك خطة لزواج ابنه من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وأدلى خلاله بتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجة ابنه شيرين عبد الوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام.



حسام حبيب يهاجم والده.. يونيو 2021

هاجم الفنان حسام حبيب، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، والده على خلفية تسجيل صوتي مسرب له بشأن انفصاله عن شيرين عبدالوهاب، قائلا: "أنا لن أسير وراء مسألة إنه أنكر، أولا لم ينكر، أو أنه صوته أم لا، كل هذا الكلام لا يخصني، ما يخصني إني فعلا أصبح لدي مشكلة في الثقة بالناس اللي حوالينا، لأني تأذيت من أقرب الناس ليا".

وتابع حديثه عن والده: "الشخص ده مش أول مرة يؤذيني، ومش عايز حد يزعل مني، لأني صعب جدًا أقول الاسم الطبيعي بعد ما فعله، وما هو مصر أن يفعله، بعد أن تم "جرجرته"، واختراقه للتسجيل بصوته، وبدعوى أن عرفنا إن حسام بيعمل كده، فزقينا حد عليه للوصول إلى الحقيقة، ودفاعا عن شيرين".

وأضاف حسام متحدثا عن والده: "هذا البني آدم بيفتري ويخرب بيوت، وتكلم في أعراض، وجاب سيرة امي، وأنا أمي غالية عندي جدًا، وأي حاجة تعلمتها كويسة ومحترمة، تعلمتها منها، وأمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة، وهي من ربتني، ودائمًا تطلب مني السؤال عليه، وبالفعل كنت أقوم بذلك حتى أخر لحظة، وسألت دينا وشرعًا إنه عندما يصل الأذى إلى هذا المستوى، لا طبعا كده كفاية".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلنت طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، في بيان رسمي أصدرته، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها.



وتخضع الفنانة شيرين عبدالوهاب، حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في برنامج "الحكاية".