"شيرين عفوية واتقالي هحجر عليها واتضربت ونزلوها حافية".. تصريحات حسام حبيب الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ساعة وربع تقريبا كانت مدة مداخلة الفنان حسام حبيب مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الجمعة 21 أكتوبر، تطبيقا لحقه في الرد على كل ما جاء على لسان محمد عبدالوهاب شقيق المطربة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، والاتهامات التي وجهت له بأنه السبب في الحالة التي وصلت إليها الآن، وتحتاج بسببها للعلاج.

وننشر كل ما جاء على لسان حسام ردًا على الاتهامات الموجهة له والانتقادات التي تطاله بسبب أزماته الأخيرة مع شيرين عبدالوهاب..

- ربنا شاهد وعالم بالقلوب، من بداية خلافي مع شيرين وقت موضوع حلاقة الشعر، شيرين عملت مداخلة وقالت إن سبب الطلاق والدتها.

- وجودي في حياتها كان من باب الصداقة مكانش في خيالي إننا نكون اتنين متجوزين، لحد ما بدأت تستنجد بيا، وكانت بتقولي (عايزة اخرج من المحيط اللي أنا فيه، أنا بنهار).

- حاولت أساعدها إن يكون فيه مؤسسة بتدير شغلها متكونش معتمدة على شخص واحد، وجودي من المحيطين بيها مكانش محبب، لإن الحنفية اتقفلت.

- شيرين سألت شخص مقرب ليها: أنا عندي كام في البنك، كان رقم صادم. أنا كان معايا فلوس اكتر منها بكتير وأنا بشتغل أقل منها، مش معاها لا فلوس ولا أصول، نجاحها مش مترجم لأي حاجة.

- الناس اللي بيشتغلوا معاها واللي عايشين في خيرها بياكلوا ويشربوا من فلوس شيرين عبدالوهاب مكفهمش كده عايزين يمتلكوها.

- عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، أهلي كلهم ناس متعلمين، متعلم ومتربي ومتربي قبل متعلم، وفاهم يعني ايه ست، وده اللي خلاني مطلعش أتكلم عشان محدش يهاجم شيرين.

- محصلش انها اتطلقت عشان كنت بضربها واجرجرها من شعرها، الناس بتقول توكسيك لكن علاقتي بشيرين علاقة نقية، عمري ما اخدت من شيرين جنيه من امامها او من وراها.

- قالتلي من حقك تاخد فلوس قلتلها دي مش شغلتي وواجبي أزود فلوس مراتي مش انقصها.

- لما دخل الموضوع ده –في إشارة لتعاطيها للمخدرات- بدأت أقول يا أنا يا الموضوع ده، لحد ما بقى أهم مني ودي حقيقة، وتحليلي ان دي اكبر علاقة ارتبطت بيها وبقت عاملة زي الضمير عايزة تتخلص من الإحساس ده، لما حصل الطلاق حلقت شعرها عشان تجبر نفسها عشان العلاقة دي تنتهي، أنا أول ما شفتها أغمى عليا وانهرت من العياط انه ليه، احنا اتخانقنا واتطلقنا في اليوم ده.

- أنا راجل عندي كارير وبشتغل ولما اتجوزتها شهرتي زادت، كنت عملت بقى كل شهر أغنية وكنت بقيت أشهر من شيرين، لكن أنا معملتش اغنية من يوم ما اتجوزتها معملتش حاجة لنفسي من يوم جوازنا.

- هل يعقل إن من يوم الصلح أنا هقدر اوصلها للمرحلة التالتة.. في إشارة الى الإدمان.

- اتطلقنا عشان اللايف ستايل ده والناس المحيطة مينفعش تبقى محيطة مكنتش ببعد الناس عنها زي ما قالوا، بقيت واحد ضد ألف.

- بعد الطلاق اتفاجئت شيرين ان الحب فضل موجود، اتضاف عليه إن المصيبة طلعت للناس، وكانت بتسأل نفسها: هرجع ازاي لحسام بعد اللي حصل.

- اتصالحنا ورجعنا كأزواج بس مكانش حد عارف، غير أهلها وأهلي، الطلاق حصل بورق والرجوع مكانش بورق.

- ردًا على انتقاده لوزنها: عمري ما قلت لشيرين كده، اتكلمت الكلام ده مع واحدة صاحبتي، أنا لو راجل طبيعي المفروض اقولها خدي بالك انتي بتتخني بالعكس سكوتي أضرها.

- مكانش عندي مشاكل مع أخوها بس بقى عندي، اخوها قال مدمنة من الدرجة التالتة هل ده يتم في أسبوع وليه شيرين تتاخد بعد بيان الصلح مش قبله، معملش الخطوة دي من بدري ليه.

- أنا مش بهاجم شيرين بالعكس أنا بحبها جدا، وكانت بتتكلم عني كلام شنيع مالوش علاقة بالواقع، مش عشان ابرئ نفسي أورط شيرين ليها حاجات ومعزة خاصة عندي.

- شيرين لم تطرد والدتها جابتني وجابتها وقالتلها أنا وحسام اتصالحنا، الست بصتلي إني جاي أؤذي بنتها، قلتلها لأ، وشيرين ردت أنا مرتاحة يا ماما وده اللي هيريحيني.

- تنازلت عن عربيتي، شيرين جت قالتلي انت عملت كذه ديل كبار، قالتلي من حقك تاخد نسبة، قلت لها مش هاخد دي مش شغلتي ده واجبي، قالتلي تعالى برة عايزة اوريك حاجة، دي حقك (العربية)، وفضلت عندها لحد ما اتخانقنا، وخدتها من باب العند (عند عيال).

- فيما يخص موضوع إدمانها، قال: لو أنا السبب لازم أكون بعمل زيها أهلي يمتلكوا أكبر المستشفيات في مصر دكاترة كبار، هل أهلي بايعني هيسيبوني كده عادي، كلام مش منطقي ميدخلش عقل بني آدم .

- شيرين لو حصل لها حاجة لا قدر الله أنا مش هورثها، انا مش جوزها، لو عايز اسرقها كنت أخليها تشتغل اكتر واسرقها اكتر، اللي بيدمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، اتقالي في يوم من الأيام انا معايا توكيل منها وهحجر عليها.

- قلتلها شيرين لازم تفتحي حسابات برة حذرتها وأمنت بناتها، معمولها وصية كلها لبناتها والأصول كمان متأمنة بشكل ما لبناتها، خطتهم مش هتلمسها، وجوة مصر معمول نفس الحاجة مع الدكتور حسام لطفي للبنات.

- أخوها بقاله سنتين مش بيكلمها صح.

- عن كواليس ليلة ذهابها للمستشفى، قال: بدون ذكر أسماء حد داخل البيت مع الدكتور فاتح مطوة مشفتش ده قبل كده اقسم بجلال الله وشيرين موجودة ولما هتطلع هتقول الكلام ده، وبتتسحب من شعرها ونازلة حافية بهدوم البيت، لو بتعالجها من حاجة في شهر او اتنين اتسببتلها في حاجة تقعد تتعالج منها كتير، شعرها اتقطع واقذر الشتائم، قعدت تصرخ وتعيط وتقول الحقني يا حسام حاولت اقنعه مكانش فيه تفاهم، حاولت امنعه بالذوق بالعقل وبالهدوء.

- قلت لشقيقها مش هنرجع لبعض اتطمن، وهي بترد أنا شيرين عبدالوهاب بتعمل فيا كده، اللي عالجتك قبل كده، لسنين طويلة، يُسأل بقى هو كانت بتعالجه من إيه، وشدوها من ايدي واتضربت على دماغي وضلوعي مشروخة مرضتش اعمل محضر قالولي هتفضحها.

- مقربتش من باب المستشفى، أنا قاعد في عربيتي بعيد، محصلش إني وقفت امام المستشفى وناديت عليها، عرفت بالصدفة البحتة انها جوة بعت حد قالي موجودة من 4 أيام كانت رافضة الأكل وحاولت الانتحار طبقا لأقوال حد كان خارج من المستشفى.

- حاولت أعالجها وحصل واحنا متجوزين وبقت زي الفل في ناس تانية دخلتها في سكة تانية اوحش.

- وبسؤاله عن سبب عدم تنازله عن المحاضر ضدها: "لما حصل كده من شيرين الإهانة اتوجهت ليا ولأهلي مش ليا بس، في نيتي عمري ما هأذي شيرين لكن كان لازم اطيب خاطر أهلي وهما هيزعلوا دلوقتي، أنا بنتهز الفرصة دي وبعتذرلهم اتأذوا بسببي، أمي اتشتمت وكلنا اتشتمنا".

- أنا أمي وأهلي أول مرة يسمعوا قصة ضربي، أول مرة أقول الكلام ده، ميستحملوش الكلام ده مش موجود في ثقافتهم.

- شيرين أول جوازة ليا عشت في بيت أمي لحد ما كان عندي 37 سنة خارج من بيت أمي لحد السن ده، طالع من بيت أمي على بيت مراتي، عشان ارتباطات ومدارس بناتها.

- شيرين أبسط من البساطة كنت بقولها انتي ميجا ستار، ولازم تبقي محاطة بناس إيجابية يعلموكي امتى نتكلم وامتى لا، ويعلموكي الاتيكيت.

- علاقتي ببناتها كانت زي الفل لحد ما شوهوني عندهم واني عايز أموتهم وأموتها.

- محصلش إني هددت شيرين بالمسدس، معايا مسدس مرخص لما كنت بدخل البيت كانت بتقولي افتح الخزنة وشيل المسدس، بتخاف جدا وتقفل عليه، لما اتخانقنا مينفعش امشي من البيت وأسيب مسدسي، لازم اخده قالولها كان عايز يموتك بيه.

- آخر مرة كانت بتقولي صعب نرجع، قلتلها صعب جدا وعيطت، وقلتلها احنا ممكن نكون في حياة بعض كأصدقاء بس كان لازم شكلي ادام الناس يتغير.

- عملنا شركة هي ليها 80% والأغاني باسمي ممكن اعملها بكرة الصبح، مشتغلتش مكنتش فاضي أورب لو اتوربت عنها ربع ساعة كانت بتتاكل، جالها حد يشتغل معاها محاسب شخصي قالها أنا بتطرد من بيتي وعندي مشكلة ادتله 100 ألف دولار، خدهم وطفش، لو سبتها ساعة ممكن حد يمضيها كانت بتمضي على أبيض، قلتلها يعني ايه افهمي انتي ممكن تروحي في ستين داهية، لهذه الدرجة عفوية.

- بقيت أتكسف أروح التجمعات العائلية.

- أعتقد يا شيرين لو متعلمتيش الدرس المرة دي يبقى انتي عايزة كده مفيش حاجة تتعمل.

- أقول لأخوها اتقي ربنا واتقي ربنا فيا، وفي العيش والملح، عمري ما اذيتك وعلى فكرة هاخد ضده إجراء قانوني لإن فيه سب وقذف وتشهير، ومش هتنازل لإنه المرة دي خاض في عرضي بطريقة وكم الشتائم اللي اخدتها بسببه طلعت الشيطان وانت البطل، أنا راجل واثق في نفسي ومفيش حاجة أخاف منها خالص لا يمكن أواجه إلا لو أنا عارف اني ماشي صح 100% ومفيش حاجة تديني.

- كنا عايشين في محطة مصر أوضة نومنا كانت محطة مصر أي حد يفتحها علينا.

- أنا بحب شيرين حب الراجل للست، وأكبر عذاب إنك تشوف الظروف والناس وكل حاجة ضد العلاقة دي، بعتب على شيرين وعليا معرفتش أحتويها ودي هي اعتبرتها غلطة كبيرة.

- التسريب اللي بقول فيه مبحبش شيرين، كان أيام ما طلعت اتكلمت عني، وكانت مكالمة خاصة مع صاحبي، وانا كمان بكتشف حقيقة ناس في حياتي.

- أبويا ماليش علاقة بيه، متطلق هو وأمي من وأنا عندي 14 سنة، ماليش أي علاقة بيه علاقتي بأمي وأختي وخالاتي الخمسة، بيدور عليا ومش هيلاقيني، أنا بقى غير شيرين حتى لو نيتي يعمل لمصلحتي لما أطلب منه ارجوك متتدخلش ويفضل مصمم ويقول أراء تعملي مشاكل مع شيرين والناس.

شيرين عبدالوهاب تتلقى العلاج في أحد المستشفيات وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبدالوهاب، التي أدلى بها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، إذ أكد أنها في المرحلة الثالثة من إدمان المخدرات.