جومانا مراد تخضع لجلسة تصوير وسط الصحراء.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة جومانا مراد، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها وسط الصحراء.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "العلا.. عروس الجبال وعاصمة الآثار"

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "روعة كتير وحلوة يا عمري الله يحفظك"، "تنوري العلا والله"، "قلبي"، "أجمل سلطانة"، "ملكة الجمال"، "إيه الجمال ده"، "جمالك فوق الجمال"، "الصحراء تزيد جمالا".

وتنتظر جومانا مراد، عرض مسلسلها الدرامي الجديد "مهب الريح" على احدى المنصات الرقمية.

مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wifeبطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، والمسلسل 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة.