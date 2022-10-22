"حملوا سيارتي وأنا حامل في توأم".. أبرز ما قالته نوال الزغبي ببرنامج "أنغام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة ببرنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام، وتحدثت خلاله عن مشوارها الفني وتجاربها مع وائل كفوري وسيمون أسمر وعمرو مصطفى، وأحمد زكي، وعمرو دياب.

نستعرض لكم أبرز ما قالته نوال الزغبي بالحلقة في السطور التالية:

- استيقظ من النوم وأشرب القهوة مع صوت الست فيروز.

- أول مرة وقفت على المسرح كنت خايفة جدا.

- أحب النوم بدري والاستيقاظ مبكرا.

- وائل كفوري كان طرح أغنية "مين حبيبي" لكن لم تحقق نجاحا، وبعدها عرض عليا المخرج سيمون أسمر تغيير كلماتها وتقديمها مع وائل كفوري دويتو، وحققت نجاحا كبيرا.

الفنان أحمد زكي عرض عليا التمثيل معاه مرتين، لكني رفضت والمنتج محسن جابر تدخل ورفضت، لأني كنت صغيرة وعبيطة.



- المنتج محسن جابر عرض عليا مشروع فيلم يجمعني مع الفنان عمرو دياب، ورفضت .

- أثناء مشاركتي في برنامج "استديو الفن" فضل سيمون أسمر أن يعطي فرصة للمواهب الأكبر سنا مني، لأني كنت صغيرة.

- برامج "اختيار المواهب" تجربة صعبة وكان هناك أصوات قوية، لكن يحدث ظلم كبير لبعض المواهب.

- كنت استمتع بصوت "وردة" بطفولتي، وأحب خامة صوتها وأسمع وأحفظ كل أغانيها، وأحببت كثيرا الأسطورة محمد عبد الوهاب وحفظت أغانيه الصعبة.

- كان لديا لقاء في مصر ولقيت جمهوري حملوا سيارتي، ووقتها كنت حامل في توأم وخفت كثيرا أن يحدث لهما شيء.

- أغنية "الناس العزاز" تتر مسلسل "لأعلى سعر" لم أكن سأغنيها لأنني كنت اتفقت على تتر المسلسل اللبناني "كراميل"ولكن اتصل بي عمرو مصطفى وأخبرني بالأغنية وأصر عليا، وعندما سمعتها صدمتني واتصلت به وقلت له "أنت مجرم"، وتأثرت كثيرا بالأغنية لأنها تشبهني وكنت أبكي وأنا أسجلها.

- "كل ما بشوف عمرو مصطفى بقوله مهما تلحن ومهما يغنوا لك مش هتلاقي نجاح زي ما نوال الزغبي بتغني لك.. سبحان الله بيلحن اللحن بحسه عشاني أنا، عشان صوتي".



يذكر أن، نوال الزغبي التقت مؤخرا لأول مرة بجمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في حفل أُقيم ضمن فعاليات الدورة الثلاثين.

وقدمت نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل حضور وجمهور الحفل، ومن أبرز ما قدمت: "حفلة، مين حبيبي أنا، على دلعونا، الليالي رجعتلي تاني، كده باي، الناس العزاز" وغيرها.