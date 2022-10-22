حسام حبيب: طلعت من بيت أمي على بيت شيرين.. ولم أتنازل عن القضايا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان حسام حبيب أن عدم تنازله عن القضايا التي رفعها ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، رغم تنازلها هي قبل أيام، عن المحاضر التي حررتها ضده، يعود لكونها أهانت أسرته، وأن الإهانة لم تكن موجهة له فقط.

وتابع حسام في مداخلة هاتفية طويلة أجراها أمس الجمعة مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر: "في نيتي عمري ما هأذي شيرين، لكن كان لازم أطيب خاطر أهلي وهما هيزعلوا دلوقتي، أنا بنتهز الفرصة دي وبعتذرلهم، لأنهم اتأذوا بسببي، أمي اتشتمت وكلنا اتشتمنا".

وأضاف "أنا أمي وأهلي أول مرة يسمعوا قصة ضربي، أول مرة أقول الكلام ده، ميستحملوش الكلام ده مش موجود في ثقافتهم".

وأشار حسام إلى أن شيرين هي أول زيجة له، موضحا "شيرين أول جوازة ليا، عشت في بيت أمي لحد ما كان عندي 37 سنة، خارج من بيت أمي لحد السن ده، طالع من بيت أمي على بيت مراتي عشان ارتباطات مدارس أولادها كان لازم نفضل عايشين في المكان ده".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب تتلقى الفترة الحالية العلاج بأحد المستشفيات، بعد تأكيد شقيقها أنها أدمنت المخدرات وفي المرحلة الثالثة، وتحتاج لرعاية طبية كبيرة، حتى تعود لطبيعتها.