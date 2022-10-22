يسرا تدخل في نوبة بكاء في أحدث ظهور لها بعد وفاة هشام سليم

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة يسرا عن قيامها بزيارة مستشفى الناس لعلاج الأطفال بالمجان في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم .

نشرت يسرا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت به أثناء تفقدها المستشفى ولقائها بعدد من الأطفال الموجودين لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .

وقالت يسرا في الفيديو: “أنا اتشرفت إن أنا جيت مستشفى الناس وشفت العمليات وشفت الطريقة اللي الملايكة دول بيخدموا الأطفال ازاي وواخدين بالهم من الأطفال ازاي” .

تابعت وهي تبكي متأثرة: “أنا بقولكم بجد لو حد عايز يعمل خير يعمله لمستشفى الناس لأن الخير هنا فوق الوصف .. وأنا مع الأطفال حسيت أد إيه هما محتاجينا .. أرجوكم نساعد مستشفى الناس” .

فيما كتبت يسرا في تعليقها على الفيديو: “من زيارتي أمس لمستشفي الناس، حقيقي من أعظم وأجمل وأحسن الأماكن لعلاج الأطفال، المكان محتاج دعمكم وتبرعكم من أجل خدمة كل الأطفال المحتاجين” .