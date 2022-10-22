كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة يسرا عن قيامها بزيارة مستشفى الناس لعلاج الأطفال بالمجان في أحدث ظهور لها بعد وفاة شقيق زوجها الفنان هشام سليم .
نشرت يسرا مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ظهرت به أثناء تفقدها المستشفى ولقائها بعدد من الأطفال الموجودين لتلقي العلاج والرعاية اللازمة .
وقالت يسرا في الفيديو: “أنا اتشرفت إن أنا جيت مستشفى الناس وشفت العمليات وشفت الطريقة اللي الملايكة دول بيخدموا الأطفال ازاي وواخدين بالهم من الأطفال ازاي” .
تابعت وهي تبكي متأثرة: “أنا بقولكم بجد لو حد عايز يعمل خير يعمله لمستشفى الناس لأن الخير هنا فوق الوصف .. وأنا مع الأطفال حسيت أد إيه هما محتاجينا .. أرجوكم نساعد مستشفى الناس” .
فيما كتبت يسرا في تعليقها على الفيديو: “من زيارتي أمس لمستشفي الناس، حقيقي من أعظم وأجمل وأحسن الأماكن لعلاج الأطفال، المكان محتاج دعمكم وتبرعكم من أجل خدمة كل الأطفال المحتاجين” .
كانت هذه تفاصيل خبر يسرا تدخل في نوبة بكاء في أحدث ظهور لها بعد وفاة هشام سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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