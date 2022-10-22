نداء شرارة ترد على تعليق: “منخارك زي البتنجانة”

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - كشفت الفنانة الأردنية نداء شرارة عن تعرضها للتنمر وعدد من التعليقات السلبية والسيئة من جانب بعض المتابعين حول شكل وجهها، من بينها تعليق لمتابع وصف أنفها بأنه يشبه “الباذنجان” .

ردت نداء شرارة على تلك التعليقات في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” جاء فيه: “أنا بشوف وجهي لطيف الحمد لله” .

تابعت: “كتير ببعتولي بس لو تعملي منخارك بتصيري أحلى أو حتى تعليقات إنه إنتي فنانة لازم تعملي منخارك كتير بتتغيري، وآخر تعليق وصلني منخارك زي البتنجانة” .

أضافت: “بعرف منخاري مش أحلى شي وفي زوايا لما يصوروني منها بحسها بتنصح وجهي، وبعرف إني مش دائما بعطي عمري، يمكن بعطي أوقات أكتر من عمري وأكيد وجهي مش أحلى وجه بالعالم، بس أنا وجهي كلو محبة، كلو قبول” .

واصلت “شرارة”: “أنا عمري ما اتطلعت ع المراية ما قلت الحمد لله ع كل شي، بحب حالي ومقتنعه إنه هاد نصيبي من الجمال .. عمري ما اهتميت بكيف ممكن الناس تشوفني من برا قد ما بهتم كيف رح يشوفوني من جوا” .

واختتمت الفنانة الأردنية: “الناس بتشوفني حلوة لإني بشوف حالي حلوة لإنه الطيبة اللي بداخلي مزروعة بملامحي وأنا راضية بشكلي الحمد لله .. حبوا حالكم كيف ما كنتوا رب العالمين ما خلق شي مش حلو” .