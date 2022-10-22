شاهد.. الفنان يوسف فوزي بفقدان وزن ملحوظ في أحدث ظهور له.. صورة يقشعر لها الأبدان!

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - يحل الفنان يوسف فوزي ضيفًا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي غدًا الأحد الموافق 23 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة “الحياة” الفضائية.

وقام روّاد مواقع السوشيال ميديا بتداول صورة جديدة للفنان الكبير يوسف فوزي، برفقة الإعلامي عمرو الليثي، وقد بدت عليه ملامح الكبر بجانب فقدان الكثير من وزنه بشكل ملحوظ.

ويتحدث الفنان يوسف فوزي خلال اللقاء عن قرار اعتزاله التمثيل وكواليس إصابته بمرض الشلل الرعاش والمصادفة الغريبة أنه قدم دورا مهما بمسلسل أوبرا عايدة لطبيب أصيب مرض الشلل الرعاش ليصاب بنفس المرض في الحقيقة.

ويكشف أيضًا الفنان يوسف فوزي خلال اللقاء عن من يقوم بزيارته من الوسط الفني، كما يتحدث عن جذوره التركيه، وعن والدته التى كانت سر حبه للتمثيل وكانت ملكة جمال مصر وخريجة معهد رادًا اكبر معاهد التمثيل بإنجلترا، وإقامته مع جدته ووالدته بعد طلاقها من والده ثم الانتقال للعيش مع والده بعد زواج والدته.

ويكشف تفاصيل زواجه وعلاقته بأبنائه وزوجاته، وهل صحيح أنه حرم من بناته أكثر من 15 سنة، ويكشف لأول مرة عن انه كان مع مصطفى وحسين فهمى والمخرج على بدرخان والمخرج احمد يحيى فى مدرسة واحدة وهى مدرسة الجلاء الخاصة، و عمله مهندس باستوديو مصر فى بداية حياته.

يوسف فوزي يعلن إعتزاله الفن

وكان الفنان القدير أعلن اعتزاله الفن، عقب إصابته بمرض الشلل الرعاش، منذ أكثر من عامين، حيث قال – حينها – في تصريحات صحفية: “لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتي بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمري أصبح 74 عامًا والعمر جري بيا والسكينة سرقتني خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلاً، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تاني، وفضلت طول عمري كده لغاية لما العمر جري ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه”.

وأضاف فوزي، في تصريحاته: “في الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن يكون عمرهم كبر، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا في مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة”.

التمثيل وحشني.. يوسف فوزى يكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد تداول أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير يوسف فوزى، خرج “فوزى” قبل عدة أشهر ليوضح حقيقة هذه الأخبار ويطمئن جمهوره على حالته الصحية، قائلا:

“الحمد لله أنا بخير وصحتى زى الفل.. وناس كتير بتسأل عليا.. وأعيش حياة طبيعية.. ومعظم الوقت أقضيه فى المنزل “.

وعن فكرة عودته للعمل الفني مرة أخرى قال الفنان القدير: “أتمنى ومشتاق جدًا للعودة.. التمثيل وحشنى”.

من هو يوسف فوزي؟

يوسف فوزي فنان مصري، ولد فى 16 يوليو عام 1945 لأسرة تحب الفن، حيث كانت والدته فنانة درست الفن في أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر، وولدت لأم إنجليزية أيرلندية وأب مصري وهو الذي سمى الفنان يوسف فوزى بينما كان والد الفنان الكبير من أصول تركية.

وأوضح فوزى أن والده كان يعمل في قسم الصوت باستديو مصر، بينما درست والدته التمثيل والإخراج في معهد رادا بإنجلترا أكبر معهد فى العالم، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل في كل أنحاء إنجلترا، وبعدها طالبها والدها المصرى بالتوقف عن التمثيل، مشيرا إلى أن أسرتها كانت تعيش في مصر عاشوا هنا فى مصر، وأن والدته سارة صبرى عملت بعدها مذيعة في إذاعة عبر البحار، ومن شدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1936.

وكشف “فوزي” أن بعد مولده بعامين وقع الطلاق بين والديه وعاش مع والدته وأسرتها فى الإسكندرية حتى سن 8 سنوات فكانت الأسرة تتحدث الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لم ير والده حتى وصل لسن 8 سنوات، حيث سافر الأب إلى سويسرا ليدرس البيانو فى الكونسرفتوار، فكانت المرة الأولى التى يراه فيها فى هذا السن، وكان يجب أن ينتقل إلى حضانته حيث كان القانون المصرى يقضى بانتقال حضانة الولد إلى أبيه فى هذا السن، لينتقل إلى القاهرة ليعيش مع أسرة والده التى كانت تتحدث التركية.

وكان أول ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم النمر الاسود مع الفنان أحمد زكي، وشارك فى عدة أعمال مع الفنان محمد صبحي مثل مسلسل أنا وهؤلاء وفارس بلا جواد وملح الأرض، كما شارك في العديد من الأفلام في فترة السبعينات مع نادية الجندي ومحمد مختار.

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