بعد أداء مناسك العمرة.. سالي عبد السلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها والأخير يهديها قُبلة جريئة! – صورة

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - بعد أداء مناسك العمرة نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورًا حديثة جمعتها بزوجها أثناء احتفالها بعيد ميلاده وسط أجواء رومانسية.

ظهر زوج سالي في الصور، وهو يضع قبلة على خدها، بينما أطلت بفستان ذهبي قصير مكشوف الكتفين تاركة شعرها ينسدل مموجًا على كتفيها.

وكتبت سالي عبد السلام تعليقاً على الصور: “يا رب خير الدنيا كله والآخرة يا طيب.. إمامي في الصلاة اللهم بارك، الطيبون للطيبات يا مؤمن”.

وأضافت: “يجعلنا سند وضهر وعون لكل محتاج ونعيش نقضي حوائج الناس وربنا يراضينا ويدينا من فضله يا طيب يا جدع، يا رب يبعد عنا كل شر ويرزقنا من فضله واضعاف ما يتمنوه لنا يا الله، على نياتكم ترزقون اللهم بارك”.

سالي عبد السلام تؤدي مناسك العمرة مع زوجها

من ناحية أخرى، سافرت عروس الوسط الفني والإعلامي سالي عبد السلام مع زوجها إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، وشاركت جمهورها بصور لها من هناك عبر «إنستجرام»، لكنها تعرضت لهجوم بسبب تعليقها على إحدى الصور.

وبدأت القصة عندما نشرت سالي عبد السلام صورة لها وهي تجلس في الفندق إلى جانب الشرفة وتنظر إلى الكعبة من الأعلى، وكتبت تعليقاً طويلاً وجهت فيه رسالة إلى كل من سيكتب ليسألها إن كانت تضع مكياجًا على وجهها أثناء تأدية العمرة قائلة: لازم تنضفى من جوا يا صفرا.

وكتبت سالي عبد السلام: الحمد لله حمدا كثيرا يا ربي، العمرة رقم 7 منهم عمرة في رمضان، وأغلاهم العمرة معاك يا مؤمن، دعيت ربنا يجيبك وأتمنيت اللى نفسى فيه الله أكبر، وهفضل أعد وهفضل أجاهد وربنا اللى بيكرم، اشغلهم بنفسهم يا رب، أضعاف ما يتمنوه أو قالوه، أجعل تدبيرهم تدميرهم، خلصت ولازم أديلكم حقكم، خناقة كل عمرة؟؟ حاطة ضوافر؟؟ اللهم بارك ماشاء الله لا حاطة FULL MAKEUP ؟ اللهم بارك لا هقولكم الدكتور بتاعى بس أخلص والله.

وتابعت: بس نتفق على حاجة قبل ما أقول وأعملكم فيديو إزاى تبقى بشرتك أو ضوافرك كدة وتهتمى بنفسك فيلفوا حوالين نفسهم كدة لا مالهاش علاقة أنك تستحمى كتير.. نتفق أنك لازم تنضفى من جوا يا صفرااااااا عشان الوصفات تفيدك أنتى وهى وهو، جو عمليات تجميل ده قدم..أنتى مش وحشة بس مش معاكى فلوس قدم برضه لا انتى لا حلوة من جوا ولا من برا ولا معاكى فلوس، على نياتكم ترزقون إلا من اتى الله بقلب سليم القوة من عندك يا الله.

وتلقت سالي عبد السلام تعليقات كثيرة من جمهورها الذي طالبها بأن تغلق هاتفها وتؤدي العمرة مرة أخرى وانتقد البعض تعليقها: اقفلي النت يا سالي وانشغلي بالمكان الجميل في رحاب الرحمن ما تشغليش بالك قالو إيه كل واحد يكتب في كتابه ما يشاء و هي صفرا أو حمرا ده لنفسهم خليكي آنتي في حتة تآني متخليش الشيطان يشغلك بيهم.

زفاف سالي عبد السلام

واحتفلت سالي عبدالسلام بزفافها يوم السبت 1 أكتوبر، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام

وعقد الشيخ خالد الجندي القران بحضور أصدقاء العروسة المقربين منهن الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة والفنانة سيمون.

وحرص على تهنئة الإعلامية سالي عبد السلام الكثير من نجوم المجتمع منهم الإعلامية مفيدة شيحة، حيث نشرت عددا من الصور التي تجمعهما خلال حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: مبروك يا حياة قلبي، والله الفرحة مش سايعاني ومبسوطة أوي وفرحانة من قلبي عشان أنتي تستاهلي كل حاجة حلوة.. النهاردة أنا أخت العروسة.

فستان سالي عبدالسلام

وظهرت سالي عبد السلام في الحفل بإطلالتين من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولاس جبران، اتسم التصميم الأول بالقماش اللامع بالكامل و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وجاء فستان سالي عبد السلام الثاني متميزا بأنه مصنوع من القماش الستان الذي حمل بعض التطريزات البسيطة واتسم بوجود شق من الجانب كشف عن ساقيها.

وعلق روّاد السوشيال ميديا على إطلالة الإعلامية المصرية في حفل زفافها قائلين:” الفساتين شبه بعض.”

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام، على تسريحة شعر من أنامل مصفف الشعر اللبناني ريتشارد، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا ملفتا ومتناسقا مع ملامحها مما كشف عن جمالها.

من هي سالي عبدالسلام؟

وتعتبر سالى عبد السلام من المذيعات المعروفات على الساحة الإعلامية، حيث تمتلك شعبية كبيرة على السوشيال ميديا؛ بسبب خفة دمها وإطلالاتها المختلفة التي تظهر بها من وقت لآخر.

وتقدم سالى عبد السلام برنامج “حكاية كل عيد” مع خالد عليش على راديو “ميجا FM” بالتناوب مع المذيعين: “آية حسين وأمجد الشرقاوي”، “نيفين محمود وشريف مدكور”، “همسة إمام وإبراهيم فايق”، “دنيا صلاح عبد الله وحسام رضا”، “مارينا المصري ومحمد فهمى”، و”نيفين محمود وشريف نور الدين”.

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