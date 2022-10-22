والد حسام حبيب يهاجم ابنه: “يا قاطع الرحم وعاصي أبوك .. حطمت زوجتك وبتخالف شرع ربنا”

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - شن حسين حبيب هجوما لاذعا على نجله الفنان حسام حبيب على خلفية تصريحات الأخير مساء أمس الجمعة لبرنامج “الحكاية” الذي تحدث بها عن نصيحته لزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب بكتابة وصية بالخارج تترك من خلالها جميع أموالها وممتلكاتها لإبنتيها خوفا عليهما من المحيطين بها .

كتب حسين حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إنى أحمي أولادي، البنات ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات بعد عمر طويل ودي صلة رحم” .

تابع: “وغير كده يزرع العداوة بين الأهل، إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، إنت بتخالف شرع ربنا والنتيجة إنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا” .

أضاف والد حسام حبيب: “ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معاك .. هو ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد أربع سنين من غير شغل” .

واختتم حسين حبيب: “وراجع تاني تقفل عليه الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك .. يا ناوي على قوتي يا ناوي على موتي .. الزوج يتعوض، الأم والأخ ما يتعوضوش .. كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة” .