أحمد سعد يثير الجدل بغنائه أمام المقابر في حفله الأخير

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية صورة للفنان أحمد سعد من حفله الأخير في جامعة النهضة بمحافظة بني سويف أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد سهد وهو يغني على المسرح وأمامه عدد كبير من الجمهور، بينما يوجد من خلفه مدافن للموتى “المقابر” .. وهو الأمر الذي اعتبره المتابعون أمرا غير لائق والبعض علق عليها بعبارة “الدنيا والآخرة في صورة” .

ومن جانبه على الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة في تصريحات صحفية له على هذا الجدل مؤكدا على أن الجامعة منذ نشأتها من 18 عاما وهى تقيم حفلات للخريجين سواء كانت حفلات غنائية أو حفلات تكريم .

وأضاف أن حفل التخرج تقيمه الجامعة كل عام على أرضها مجانا للطلاب الخريجين وطلاب الجامعة وأسرهم دون مقابل، مشيرا إلى أن الجامعة مقامة على تلك الأرض التي كانت مقابر سابقا .

يذكر أن حفل أحمد سعد في جامعة النهضة شاركه به الفنان محمود العسيلي وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة الجدد .