“ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك” .. حسين حبيب ينفي تصريحات نجله ويدافع عن شيرين

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 مساءً - علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب على تصريحات نجله ببرنامج الحكاية يوم أمس الجمعة والتي نفى من خلالها الأخير استغلاله لزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب أو الاستيلاء على أموالها .

فكتب حسين حبيب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “انت بتقول لما رجعت ليها العربية، واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بخمسة مليون وقالها هابقي أديكي بيها شغل” .

تابع: “وواحد محاسب تعرفه قريب شكالها حاله أعطت له 100 ألف دولار وخلع، وإنها بتكتب شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها، إسأل أبوك يقولك تقول إيه” .

أضاف: “بتقول إنك عمرك ما أخدت منها فلوس وإنك مبتشتغلش، 4 سنين كنت عايش على قفا مين، وهي قالتلي يا بابا أنا عايزة اتجوز راجل يصرف عليا، وقولتله عايزك تشتغل وتصرف على بيتك عشان تكبر في نظر مراتك وتحترمك، الحب وحده لا يكفي” .

واصل والد حسام حبيب: “أخدت مني مليون جنيه عشان تشطب فيلتك وما تعيش في بيت مراتك وهردهملك، ومن ساعة ما اتطلقت وأنا بصرف عليك ورايح تقول لعمرو أديب وتهاجمني لتاني مرة إنك متعرفنيش من 14 سنة، آه مبتعرفنيش إلا للمصلحة وعشان تاخد فلوس” .

أكمل: “ومدخلتش بيتى سبع سنين وجيت بس تاخد فلوس .. وقولت مبتشتغلش عشان شيرين ومشاكلها كانت شغلاك، بقالك سنة مطلقها مشتغلتش ليه، بطل حجج وخليك راجل .. انت فعلا مش تربيتي، ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك” .