شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر العرض المسرحى "أنستونا" بطولة دنيا سمير غانم لمدة 3 أسابيع كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالحضور الجماهيرى للعرض المسرحى الأول له بطولة النجمة دنيا سمير غانم "أنستونا"، والذى انطلق عرضه الخميس الماضى، مشيرًا إلى أن العروض الأولى شهدت لافتة كاملة العدد، موضحًا أن التذاكر نافذة لـ3 أسابيع كاملة، خاصة أننا نعرض 3 أيام في الأسبوع.

وتألقت النجمة دنيا سمير غانم فى أولى تجاربها على خشبة المسرح بمسرحية "أنستونا"، على أحد مسارح مدينة السادس من أكتوبر، حيث قدمت أداء مبهرًا في الغناء والاستعراض والتمثيل، وهو الأمر الذي انعكس على باقي فريق العمل المسرحي الذي اتسم بالكوميديا، وعقب انتهاء العرض وجه المخرج خالد جلال الشكر لفريق عمل المسرحية واصفا دنيا سمير غانم بالساحرة.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.