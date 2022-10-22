شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تلعب دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أنجلينا جولي على دور العمر، حيث أعلنت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، أنها ستلعب دور مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس، فى فيلم جديد، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

اشتهرت الفنانة الأوبرالية بمجموعتها المذهلة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى حياتها العاطفية المضطربة التي تضمنت قصة حب مع اليوناني أرسطو أوناسيس، الذي تزوج جاكي كينيدي.



تقرير ديلى ميل

وقالت جولي في بيان: "إنني أتحمل مسؤولية حياة ماريا وإرثها على محمل الجد سأبذل قصارى جهدى لمواجهة التحدى"، كما ذكرت نجمة Tomb Raider مخرج الفيلم، بابلو لارين، الذى قالت إنها "أعجبته منذ فترة طويلة"، وأضافت الأم لستة أطفال: "أن تُتاح الفرصة لرواية المزيد عن قصة ماريا معه، وبسيناريو لستيفن نايت، هو حلم".



انجلينا جولى وماريا كالاس



ماريا كالاس



انجلينا جولى

لعبت جولي دور مشاهير من قبل: في عام 1998 لعبت دور البطولة كعارضة أزياء مأساوية جيا كارانجي في جيا وفي عام 2007 لعبت دور نجمة ماريانا في فيلم A Mighty Heart، كما أدلى المخرج، الذي اشتهر بالصور الحيوية جاكي (عن جاكي كينيدي ، لعبت من قبل ناتالي بورتمان) وسبنسر (عن الأميرة ديانا، لعبت دورها كريستين ستيوارت)، بتعليق.

حصل كل من بورتمان وستيوارت على ترشيحات أوسكار لعملهما في تلك الأفلام، لذلك ربما يمكن أن يحدث الشيء نفسه لجولي مثل كالاس، وقال لارين: "كان الحصول على فرصة للجمع بين أكثر شغفي عميقًا وشخصيًا ، السينما والأوبرا ، حلمًا طال انتظاره".