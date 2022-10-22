شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يؤكد استمرار حبه لـ كيم كاردشيان: أنا مطلق فقط على الورق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف كاني ويست، زوجته السابقة كيم كاردشيان، بأنها "امرأة مسيحية جيدة" وانتقدت لقطات بذيئة لها فى مقابلة جديدة صريحة له، وفي حديثه إلى بيرس مورجان، قال مغنى الراب، البالغ من العمر 45 عامًا، والذى كان متزوجًا من كيم، 42 عامًا، فى الفترة من 2014 إلى 2022، إنه يعتبر نفسه مطلقًا فقط "على الورق"، وذلك وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

تقرير ديلى ميل





وفيما يواجه كانى ويست، حاليًا، عاصفة من الجدل بشأن التعليقات المعادية للسامية، قال: "قد أكون مطلق على الورق ولكني لست مطلق"، ولدى سؤاله عما إذا كان لا يزال يحبها، قال: "بالتأكيد، وسأحبها مدى الحياة، والغريب أنني سأحميها، سنكون دائمًا معًا، نعم لا يوجد شخص ستقابله يومًا ما سيؤثر عليها أكثر من الله ثم كاهنها على الأرض، والذي كان أنا."

يأتى هذا فيما شوهد النجم العالمي كاني ويست وهو يستمتع بقضاء ليلة رومانسية مع حبيبته الجديدة جوليانا نالو في بيفرلي هيلز مساء الأربعاء الماضى، حيث تناول مغني الراب البالغ من العمر 45 عامًا العشاء مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا في مطعم E Baldi الإيطالي الفاخر.

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل خرجت عارضة الأزياء من المطعم الراقي وفى يدها ورود حمراء رائعتان كانا وكانت هدية كاني الرومانسية لها، وتم ربط الثنائي بشكل رومانسي منذ أوائل أكتوبر بعد أن تم رصدهما في عدة مقابلات في منطقة لوس أنجلوس، تأتي الرومانسية الناشئة بيم الثنائي وسط دوامة من الجدل الدائر حول علاقة كاني وكيم كاردشيان.

وكان مغنى الراب العالمى كانى ويست، قد أشار إلى أن حزنه لم ينته بعد على فراق زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وذلك من خلال صورة نصية غريبة شاركها عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث شارك المغنى البالغ من العمر 45 عامًا، تعازيه مع المملكة المتحدة فى أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بينما كان يشير إلى كيم على أنها "ملكته".