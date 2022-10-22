شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشاركة المصرية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد السينما المصرية ومبدعيها بشكل مميز في الدورة المقبلة لـ أيام قرطاج السينمائية، والتي تنطلق يوم 29 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 5 نوفمبر المقبل، إذ تتنوع المشاركة المصرية ما بين أفلام بمسابقات مختلفة وتكريمات لرموز فنية وأيضًا تواجد صناع السينما ونقاد ضمن لجان التحكيم.

واختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية النجمة بشرى للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والتي يترأسها محمد عبد الرحمان التازي من المغرب، فيما يشارك الناقد كمال رمزي في لجنة تحكيم قرطاج أسبوع النقاد، ويترأسها سارج توبيانا من تونس

وأعلنت إدارة أيام قرطاج السينمائي، تكريم المخرج داود عبد السيد، وعرض فيلميه "البحث عن سيد مرزوق" بطولة نور الشريف، و"مواطن ومخبر وحرامي" بطولة هند صبري وصلاح عبد الله وشعبان عبد الرحيم، لكن اعتذر صاحب فيلم "الكيت كات" عن عدم الحضور بسبب ظروفه الصحية.

وتشارك في أيام قرطاج السينمائية 6 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات، ففي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة يشارك المخرج أحمد عبد السلام بفيلم "كبير" وملجس كملب بفيلم "ميكروباص"، وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، يشارك فيلم "شرف" من إخراج سمير نصر. بينما يشارك المخرج أمير الشناوي بفيلم "إدريس" بمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة، التي تشهد أيضا مشاركة "سنفتس بلاش" إخراج أنس صلاح الدين، فيما يشارك فيلم "متاهة" للمخرج أحمد نادر، في مسابقة قرطاج السينما الواعدة.