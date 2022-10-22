شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ضيف شرف الدورة السابعة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اختيار دولة العراق كضيف شرف في الدورة السابعة، وصرح المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان قائلاً: اختيار دولة العراق جاء نتيجة ما تملكه من تاريخ طويل على المستوي الثقافي والمسرحي، وفي إطار التعاون والتنسيق بين إدارة المهرجان وبين نقابة الفنانين العراقيين بقيادة النقيب الدكتور جبار جودي العبودي، وطبقًا لبروتوكول التعاون الذي أبرمته إدارة المهرجان منذ أكثر من ثلاث سنوات مع النقابة وضعنا برنامجا للاحتفاء بالعراق ويشمل ندوة عن تاريخ المسرح العراقي ورموزه يتحدث فيها: د.حيدر منعثر من دولة العراق، د.صميم حسب الله كمتحدثين وراصدين لواقع وتاريخ المسرح العراقي ورموزه، كما سيكون لدينا مجموعة من المكرمين سواء في حفلي الافتتاح أو الختام فسنكرم في حفل الافتتاح الفنان القدير مازن محمد مصطفى بدرع سميحة أيوب التقديري، كما سنكرم في حفل الختام الفنانة القديرة زهرة بدن بدرع سميحة أيوب التقديري، بالإضافة إلى إهداء درع المهرجان إلي نقابة الفنانين العراقيين نظراً لجهدها الكبير الذي بذلته في الترتيب والتنسيق والتعاون بين إدارة المهرجان، وتعضيدًا لأواصر التعاون بين مصر والعراق، واستكمالاً لمسيرة التنمية المستدامة بين كل البلدين .

وأضاف الغرباوي: تم أيضًا اختيار أحد الفنانين العراقيين في عضوية لجنة التحكيم وهي الفنانة والنجمة آلاء حسين التي ستكون عضو لجنة تحكيم بمسابقة العروض الكبرى.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان: لدينا أيضا مشاركة عراقية في المسابقات سواء فى مسابقة العروض الكبرى أو مسابقة المونودراما أو محور عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية، وسيتم الاعلان عن هذه العروض المشاركة فور انتهاء لجنة المشاهدة من عملها ، ولدينا أكثر من عرض تم ترشيحه وقبول ملفاته في الدورة المقبلة وهو يخضع الآن للمشاهدة، وفى العام الماضي أطلقنا العديد من الجوائز بأسماء بعض رموز المسرح العراقي، وفى هذا العام سنطلق جائزة باسم المخرج الكبير صلاح القصب، واسم الفنان الكبير سامي عبد الحميد، كما سنعقد حفلتين لتوقيع كتابين الأول للكاتب والناقد د.حليم هاتف والثاني للكاتب منير راضي العبودي، ويشارك الكاتب القدير على عبد النبي الزيدي في لجنة تحكيم مسابقة التأليف .

فيما أعرب نقيب الفنانين العراقيين د.جبار جودي عن سعادته بمثابرة قائد هذا المهرجان المخرج مازن الغرباوي، وانفتاحه على الجميع وتكوين علاقات جيدة مع الشرق والغرب ،مشيرا إلي تواجد العراق منذ الدورة الأولي للمهرجان ، وبدءا من الدورة الثالثة أبرم بروتكول تعاون بين نقابة الفنانين العراقيين ممثلة للمسرح العراقي، وبين مهرجان شرم الشيخ الدولي، حيث بدأ التعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي منذ عام 2019 واستمر حتى عام 2022.

وأضاف: فى العام الماضي كان هناك يوما للعراق داخل المهرجان ، ودورة العراق هذا العام تكرس جهود حثيثة بذلت من فريق عمل المهرجان، ونقابة الفنانين العراقيين، وتكللت بالتفاهم والاتفاق مؤخرا على جميع التفاصيل المعلنة في البيان الصحفي ، ونحن سعداء بهذا التعاون والجهود المبذولة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من 25- 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.