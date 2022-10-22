قبل مباراة السوبر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة لجماهير النادي الأهلي، قبل مباراة السوبر مع الزمالك، المقرر اقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "نصيحة للأهلوية.. بطولات.. أرقام.. رعاية.. محافل دولية.. وطنية.. مبادئ وتقاليد...الخ".

وأضاف: "من العبث تدخلوا الأهلي في مقارنات.. لأن ببساطة الأهلي خارج المقارنة".

ويلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. ويتم نقل مباراة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورت".

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.