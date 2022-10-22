إيرادات الجمعة.. "فضل ونعمة" الأول و"أشباح أوروبا" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 8 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، وحققت أمس الجمعة 21 أكتوبر إيرادات وصلت 968 ألفًا و546 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 621 ألفًا و263 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 78 ألفًا و169 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وحصل على المركز الثالث فيلم "الهيبة"، وحقق 74 ألفًا و432 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 70 ألفا و67 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 53 ألفًا و190 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السادس فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 44 ألفًا و273 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

ويأتي في المركز السابع فيلم"حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر بـ14 ألفًا و101 جنيه، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الثامن، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 13 ألفًا و51 جنيها.