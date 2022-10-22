سبب رفض نوال الزغبي التمثيل مع أحمد زكي وعمرو دياب..الفنانة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة نوال الزغبي، عن قصة رفضها التمثيل مع الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والهضبة عمرو دياب.

وقالت نوال، ببرنامج "أنغام" المذاع عبر قناة dmc: "أستاذ أحمد زكي طلب مني اني أمثل فيلمين معه، ووقتها لم أكن أحب فكرة التمثيل.. ووقتها كنت صغيرة وعبيطة".

وتابعت: "أستاذ محسن جابر تدخل لكني تمسكت برأيي ورفضت، حتى أنه عُرض عليا فيلم مع عمرو دياب، واجتمعت مع عمرو وأستاذ محسن جابر، وحاولوا يقنعوني لكني رفضت لأني مش حابة التمثيل".

وأضافت: "كان من الممكن أن أقدم عملا جيدا ومن الممكن ألا أقدم ذلك، لأني إذا لم أكن مقتنعه تماما قد لا أجيد التمثيل، ومش هقدر أشتغل وأنا مش حابة".

يذكر أن، نوال الزغبي التقت مؤخرا لأول مرة بجمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في حفل أُقيم ضمن فعاليات الدورة الثلاثين.

وقدمت نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل حضور وجمهور الحفل، ومن أبرز ما قدمت: "حفلة، مين حبيبي أنا، على دلعونا، الليالي رجعتلي تاني، كده باي، الناس العزاز" وغيرها.