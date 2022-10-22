مايان السيد تحضر عرض مسرحية "أنستونا" وتوجه رسالة لـ دنيا سمير غانم ( صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد، على حضور عرض مسرحية "أنستونا" التي تخوض بطولتها النجمة دنيا سمير غانم، بعد انطلاق أولى عروضها مؤخرا.

ونشرت مايان، صورا وفيديو خلال حضورها المسرحية بجانب "دنيا"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحببت كل ثانية في العرض يا أحلى زلابية".

وتجسد دنيا سمير غانم بمسرحية "أنستونا" دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يقوم باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.

وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تُغني خلالها "دنيا" عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذي تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، والاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

المسرحية تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

"أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهي بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.