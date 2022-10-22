تامر حسني وبسمة بوسيل يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما "آدم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

احتفل الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنهما "آدم".

وظهر تامر وبسمة وسط مجسمات "سبايدر مان - الأبطال الخارقون" التي استعانوا بها خلال الاحتفالية التي أقاموها احتفالا بعيد ميلاد نجلهما.

ولاحقت "تامر وبسمة" عدة شائعات خلال الفترة الماضية، حول انفصالهما عن بعضهما وهو ما لم يكن صحيحا على الإطلاق.

وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم "بحبك" الذي يُعد أولى تجاربه الإخراجية، ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".