ماذا قال محمد هنيدي عما حدث بين إليسا ونانسي عجرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص النجم محمد هنيدي، التعليق عما حدث بين الفنانة إليسا والفنانة نانسي عجرم، مؤخرا، بسبب إعجاب الأولى بتدوينة بالخطأ تتعلق بانتقاد غناء "نانسي" في قطر بحفل مجاني.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "اعملي حساب احتياطي زيي تتصفحي فيه تويتر براحتك.. عشان كتير موضوع اللايك بالغلط بيوتر الواحد".

وكانت الفنانة إليسا، أسدلت الستار حول جدلا كاد أن يقع بينها وبين الفنانة نانسي عجرم بسبب إعجابها بتدوينة بالخطأ، تتعلق بانتقاد غناء "نانسي" في قطر بحفل مجاني.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على"تويتر" توضيحا لهذا الأمر: "كم مرة بتصير معكم تعملوا لايك بالغلط؟، كبست لايك على تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي، وشلتها دغري بس في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشوا على المشاكل، لما بدي أقول شئ بقولوا دغري مش مواربة.. بتمنى ما بقى يتم التداول بالموضوع.. نانسي بحبها وأكبر من كل هذه الأمور".

وردت الفنانة نانسي عجرم، على تدوينة إليسا، قائلة: "وأنا بحبك.. ولا مرة راح نعلّق على هيك أمور".

وكانت التدوينة المثار حولها الجدل، تحمل مقارنة بين مشاركة نانسي عجرم في حفل في مول قطر، ومشاركة إليسا في تقديم ندوة ثقافية عن السرطان بنفس المكان.

وجاء في التدوينة: "شفتوا مين مطربة لبنان الأولى ومين الوجه المشرف للبنان، واحدة جابوها على مول قطر تغني مجاني للترويج لسلعة وأكتر أغنية جابت تفاعل هناك شخبط شخابيط، ومطربة بتشرف مول قطر في ندوة ثقافية إليسا هي فخر لبنان ومطربة من العيار الثقيل".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "د. نبيل الجميل" تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج خالد مرعي، بطولة محمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبدالعظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء المرغني ومحمد الصاوي ومادلين طبر.