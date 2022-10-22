أول تعليق من ياسمين صبري بعد سخرية السوشيال ميديا منها وإتهامها بـ “الغباء” عقب ظهورها ببرنامج “صاحبة السعادة”

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 12:50 مساءً - علقت النجمة ياسمين صبري على سخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من إجابتها في فقرة الفوازير في برنامج “صاحبة السعادة“.

قالت ياسمين صبري ردأ على سؤال في برنامج “MBC Trending“: “فوازير بقى، تخيلي أنا بقول لك فزورة دلوقتي، هتجاوبيها؟”.

وأكدت الفنانة الشابة ياسمين صبري أنها لا تلتفت ولا تلقي بالًا لما يُكتَب عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسمين صبري تفشل في تحدي أسئلة الذكاء

وكانت النجمة ياسمين صبري قد حلت ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ووجهت لها مضيفتها ومقدمة البرنامج النجمة إسعاد يونس مجموعة من الفوازير.

وفشلت “ياسمين” في الإجابة عن معظمها، ومازحت مقدمة البرنامج قائلة: “انتي هتفضحيني.. والناس هيقولوا عليا مجنونة”.

من ناحية أخرى، أعربت ياسمين صبري عن سعادتها بالمشاركة في يوم World of Fashion 2022 مع مجلة Harper’s Bazaar Arabia، وكشفت عن تعاونها في الفترة المقبلة مع دار الأزياء العالمية “بالمان”، التي حضرت عرض الأزياء الخاص بها.

ياسمين صبري في صاحبة السعادة

وكانت قد حلت الفنانة ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc» مؤخرا، وتصدرت ترند جوجل خلال الأيام الماضية، وركزت ياسمين في حوارها على قيامها ببعض الأمور التي ساهمت في تطوير شخصيتها، ومنها رحلتها لنيبال وبالي، وممارستها لليوجا بانتظام، وعن استعدادها لفتح براند خاص بالماكياج بها.

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل رحلتها لـ نيبال وبالي، مشيرة إلى أنها مارست اليوجا وتعلمت العديد من الأشياء، بجانب الحديث عن أمنيتها لإنشاء براند ميكب.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها: «كل سنة بسافر دولة مختلفة، ومارست اليوجا مع راهب بوذي في بالي ونيبال لأن روحانياتهم مختلفة»، والراهب كان يتكلم عن الزهد في الحياة وأكد لي إن «مفيش شيء دايم».

بعد الأنفصال ياسمين صبري تتحدث عن الوحدة

وعن شعورها بالوحدة، أوضحت ياسمين صبري:أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكنني مش لوحدي.

وأردفت ياسمين خلال اللقاء: أنا شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية، لكن أنا مش لوحدي خالص، لتعقب إسعاد يونس قائلة:معاكي عفاريت، لترد ياسمين صبري، قائله: آه معايا عفاريت وهما قاعدين حواليا.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد تصرت محركات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية بعدما تأكد بالادلة عودة الفنانة ياسمين صبري إلى زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث فوجئ متابعو النجمة ياسمين صبري، بأنها أعادت متابعة حساب طلـيقها رجل الأعمال المصري عبر «إنستجرام».

ياسمين صبري في رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة مشاركتها بالموسم الرمضاني 2023، وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء حول انسحابها.

وردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، وذلك عبر حسابها على موقع انستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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