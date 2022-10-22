شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه حصيلة إيرادات الأفلام فى دور السينما المصرية أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام العربية المعروضة في دور السينما المصرية أمس الجمعة إيرادات اقتربت من مليون جنيه، إذ بلغ إجمالي الإيرادات 968,546 جنيه، حصيلة 8 أفلام معروضة حاليًا.

وجاء فيلم "فضل ونعمة" في مقدمة إيرادات الأفلام من شباك التذاكر محققًا 621,263 جنيه، فيما جاء في المركز الأخير فيلم "أشباح أوروبا" محققًا 13,051 جنيه.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

ويعرض بالإضافة إلى "فضل ونعمة" و"أشباح أوروبا" 6 أفلام أخرى منها "كيرة والجن"، "تسليم أهالي"، "حظك اليوم"، بحبك"، كما أنه من المقرر أن يتم طرح أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة.