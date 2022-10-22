كلمات مؤثرة لـ هنا إبنة شيرين عبدالوهاب بعد إحتجاز والدتها بالمصحة!.. لن تصدق ما قالته | فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 11:51 صباحاً - نشرت “هنا” الإبنة الصغرى للنجمة شيرين عبد الوهاب رسالة دعم وحب لوالدتها في أعقاب الأزمة التي تمر بها.

علقت هنا على صورة لها بصحبة والدتها عبر حسابها بتطبيق TikTok، بأغنية تعبر عن اشتياقها لها، ومن كلماتها أنا أريد العيش معك، حتى لو أنتِ شبح، لأنك كنت دوما موجودة لي، عندما كنت أحتاج لك.

بيان أسرة شيرين عبدالوهاب

يُذكر أن أسرة النجمة شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانًا صحفيًا، حذرت فيه وسائل الإعلام من تناول الأخبار التي تخص أزمتها الأخيرة”.

وقالت أسرة شيرين في بيانها:” بيان من أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب.. نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا”.

شقيق شيرين عبدالوهاب يعلن تعاطي شقيقته للمخدرات

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات، وفقا لتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، في مداخلة ببرنامج “الحكاية”.

وقال شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بـ “برنامج الحكاية“، مساء الأحد الماضي: “شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان”.

تعليق حسام حبيب على تورطه في إدمان شيرين للمخدرات

من جهته، أجرى الفنان حسام حبيب مداخلة هاتفية يكشف فيه حقيقة علاقته بالأزمات التي تمر بها طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك عبر برنامج “الحكاية” المذاع على فضائية “MBC مصر” مع الإعلامي عمرو أديب.

حيث قال: “ينفع أبطل سجاير ومحاط بناس في أوضة واحدة بتشرب سجاير، إزاي أكون راجل مستفيد من فلوسها وأسيبها تتخن وتهمل شغلها، لو أنا السبب، أكيد كنت بعمل زيها، أهلي عندهم أكبر مستشفيات في مصر، لو أنا بعمل كده، أهلي هسيبوني عادي ؟، منين سبب طلاقها حاجة زي كده؟، ومنين أنا بساعدها على كده؟، إزاي؟، لا يمكن”.

وأضاف: “هو ده سبب خلافنا الرئيسي، اللي كان واخدها في السكة دي، شيرين، مين اللي له مصلحة يوصل شيرين لكده؟، أنا لو ببص لفلوسها، المفروض أخليها تشتغل أكتر، اللي عايز يدمر شيرين هو اللي عايز يحجر عليها، الشخص اللي قالي أنا معايا توكيل عام رسمي، وهحجر عليها، وهسحب فلوسها كلها، وأنا قولت لشيرين لازم تفتحي حساب بره، وده اللي حصل عشان خاطر بناتها”.

حسام حبيب: “لما تجوزت شيرين كان عندي فلوس أكتر منها “

وقال حبيب: “أنا كان وجودي غير مستحب تمامًا، للمحيط اللي حواليها، لإن بالمعنى البسيط، الحنفية تقفلت، بمعني إنه مفيش حد هياخد من شيرين حق مش حقه، والست دي مينفعش تكون بتشتغل السنين دي كلها، والنجاح ده كله، وده في الآخر ميترجمش لأرقام، أرقام تأمن بيها حياتها وبناتها”.

وتابع:” كان الموضوع بصراحة بالنسبة لي أنا صدمة، جابت شخص من المقربين ليها جدا، وسألته، عندها كام في البنك؟، الرد كان بالنسبة لي صادم، هو رقم صادم، أنا كان عندي فلوس أكتر منها، رغم أني بشتغل أقل منها بكتير، كان عندي فلوس أكتر منها بكتير، وهي لا فلوس ولا أصول، ولا حاجة، هي عندها نجاح واسم، لكن مش مترجم لأي حاجة خالص، وده يوريني الست دي كانت أقد إيه منهوبة ومنتهكة”.

تعليق حسام حبيب على حلاقته لشعر شيرين

وعن تسببه في حلاقة شعر شيرين عبدالوهاب قال حبيب: ” شيرين بتتأثر بالكلام جدا، فوق الوصف، إلى أن وصلنا للطلاق، وبعدين موضوع الشعر اللي الناس كلها عرفته، عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست، مش تربيتي، أهلي ناس كلهم متعلمين، أنا راجل متعلم ومتربي، ومتربي قبل متعلم، متربي يعني إيه ست؟، وعمري ما أخدت منها جنيه، وأول ما شفتها حلقت شعرها، انهرت من العياط، ووقعت على الأرض”.

حسام حبيب يخسر 3 ملايين متابع في 6 أيام

من جهة أخرى، خسر الحساب الرسمي للمطرب حسام حبيب على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يقرب من 3 ملايين متابع في أقل من أسبوع، وألغى كثير من الجمهور متابعته عبر حسابه الرسمي، ووصل عدد متابعيه من 4 ملايين متابع إلى أكثر من نصف مليون فقط في أقل من أسبوع.

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