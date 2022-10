شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عيد الهالووين تعرف على أفضل 10 أفلام رعب فى سينما هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عيد الهالووين والذي يوافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، وكالمعتاد تطرح العديد من الأعمال المرعبة خلال شهر أكتوبر ولكم بعض من أبرز وأفضل أفلام الرعب التي يمكنك متابعتها وفقا لـ rottentomatoe.

فيلم Halloween

السفاح المقنع "مايكل مايرز" يعود من أجل إنهاء عمله الذي لم ينته منه قبل 40 عامًا، محاولًا القضاء على "لوري سترود" التي تعيش حياتها كلها منتظرة تلك اللحظة، فما الذي سينتج عن تلك المعركة؟ هذا ما يتناوله هذا الفيلم الشهير الذي يقدم من سلسلة كبيرة.



فيلم The Cabin in the Woods

يدور الفيلم حول خمسة مراهقين ينتقلون إلى كوخ في الغابة لقضاء عطلتهم والتي تتحول إلى احداث كارثية بسبب ذلك الصندوق الذي يتم ايجاده داخل الكوخ و الذي يحتوي على تعويذة ستجعل حياتهم جميعا في خطر.



فيلم IT

يحكي الفيلم قصة مجموعة من الأطفال يحاولون القضاء على كيان شرير يتمثل لهم في صورة مهرج، الفيلم مأخوذ عن رواية لكاتب الرعب الشهير ستيفن كينج وحقق الفيلم نجاحا كبيرا.



فيلم The Conjuring

يحكي الفيلم قصة الزوجين إد باتريك ويلسون ولورينفيرا فارميجا اللذان يذهبان إلى بيت مسكون تحدث فيه حوادث غريبة يقع شمال لندن، و يحاولان التخلص من الأرواح الشريرة والخبيثة التي تسكن البيت لتبدأ سلسلة من الأحداث الشيقة والمرعبة في محاولة من الأرواح قتل الجميع وكذلك محاولة الأبطال صد الأرواح الشريرة وطردها عن المنزل.



فيلم The Invitation

يدور الفيلم حول دعوة من امرأة و زوجها لزوجها السابق وبعض الضيوف لتناول العشاء معا ولكن يكتشف زوجها السابق أن هناك مكيدة تدبرها هي و زوجها لهم،لتبدأ الأحداث المشوقة.



فيلم Goodnight Mommy

يدور حول توأمان كانوا ينتظرون عودة ولادتهم بعد إجراء جراحة تجميلية،والتي تعود و وجهها مغطى بالضمادات ولا يظهر منه شيء ليبدأ بالشك في تصرفاتها وفي كونها أمهم الحقيقية.



فيلم The Shallows

يدور الفيلم حول سمكة قرش بيضاء عملاقة تهاجم نانسي (بلايك ليفلي) أثناء ممارستها ركوب الأمواج بمفردها، تتقطع بها السبل على مقربة من الشاطئ، فتصبح على بعد مائتي ياردة فقط من نجاتها وبقائها على قيد الحياة.



فيلم Let Me In

يدور الفيلم حول طفل بالغ من العمر 11 عاما يتعرض للتنمر من طلاب مدرسته والإهمال من قبل عائلته ليبدأ في التجسس على جميع من قاموا بأذيته والتخطيط للإنتقام منهم لتبدأ الأحداث المشوقة والمرعبة.



فيلم Psycho

يدور الفيلم حول هروب ماريون كران من مكان عمله بعد سرقة 40000 دولار لمساعدة حبيبها الذي يمر بمشاكل مادية وأثناء هروبها تنقلب الأجواء وتضطر إلى دخول إحدى الفنادق لتقضي فيها الليلة وهناك تقابل الشاب صاحب الفندق والذي يمر بمشاكل نفسية و علاقته مع والدته الغير جيدة.



فيلم Us

في سبيل الابتعاد عن حياتهم المشغولة بالأعباء،يدور الفيلم حول عائلة ويلسون والتي في سبيل الابتعاد عن حياتهم المشغولة بالأعباء تقوم بإجازة إلى سانتا كروز بكاليفورنيا في سبيل الاستجمام وقضاء الوقت مع عائلة تايلر، وفي ليلة، يقتحم أربعة غرباء مكان إقامة الأسرة ليكتشفوا أن المقتحمين هم قرناء لهم، يشبهونهم في كل شيء: الشكل والهيئة وطريقة الحديث لكن على نحو مخيف.