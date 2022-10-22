الأحد.. راغب علامة وسعد رمضان ومي فاروق نجوم حفلات "الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 31 إذ يقام في الثامنة مساء الأحد 23 أكتوبر 3 حفلات بالقاهرة والإسكندرية .

فيشهد مسرح النافورة مشاركة أولى للنجم اللبناني راغب علامة الذي يقدم حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته، يسبقه فاصلا للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي.

ويحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة جمعية أصدقاء الموسيقى مقامات التونسية بقيادة الدكتورة عايدة النياطي .

كما يقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنان المغربي فؤاد زبادي يليه فاصلا للمطربة مي فاروق وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ويسبقهما فاصلا للفنانة الشابة مي كمال.

وفي العاشرة صباحا على المسرح الصغير يعقد المؤتمر العلمي جلسة تناقش موضوع رواد التلحين والأداء في المسرح الغنائي المصري، بحضور الدكتورة هدى أحمد (مصر) مقررا، ومشاركة الباحثين الدكتور محمد عبدالقادر (مصر)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتورة مها العربي (مصر)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر).

وتستأنف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا بمناقشة موضوع رواد المسرح الغنائي المصري منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن، بمشاركة الدكتورة شيرين عبداللطيف (مصر) مقررا وبحضور أحمد بن محمد الواصل (السعودية)، منير الوسيمي (مصر)، الدكتور إيهاب صبري (مصر)، الدكتور بلال الشيخ (مصر).