"سايبة حواجبي على طبيعتها".. زينب غريب تكشف سبب عدم إجراء عمليات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة زينب غريب عن طبيعة شخصيتها في مسلسل "اتزان" وسبب عدم إجرائها عمليات تجميل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "إنستجرام".

وعلقت زينب غريب: "مش معني إني معملتش عمليات تجميل في وشي، ولم ولن أنفخ الشفة العلوية بالرغم من عدم تناسقها مع الشفة السفلية تضامنا مع نظرية أثر الفراشة، وسايبة حواجبي على طبيعتها، علي أمل الرجوع للطفولة البريئة ولم تأت بنتيجة فعالة مؤكدة".

وأضافت: "إن ده يكون سبب بطريقة أو أخري لتمثيلي شخصية (أمل) مدبرة المنزل أو عاملة النظافة في مسلسل (اتزان) لأنها مهنة أفتخر أني مارستها وشعرت بمدي حساسيتها وإرادة من يعمل بها، الحقيقة حتى وأن لم تظهر في الدراما كاملة، بس في قلبي وخيالي موجودة زي جدور الشجر هي فرصة حقيقية من الحب والأمل ليا ولكل المشاهدين، وصوت في عقلي بيقولي هتبقي زي فيلم سندريلا أو فيلم افواه وارانب ودي أرزاق".

وتابعت: "خصوصا إن المسلسل بيسلط الضوء على المرض النفسي واضطرابات المزاج وتأثيرها مقابل وصم المجتمع للمريض في أي طبقة اجتماعية مهما كانت، احترامي وتقديري لكل من يعمل في مساعدة الآخرين، عاملة تنظيف أو مدبرة منزل، أنتم فعلا الأمل بما تعني الكلمة".

مسلسل "اتزان" بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام.