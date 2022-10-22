شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يجسد دور "مايسترو" فى مسرحية "أنستونا" لـ دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان بيومى فؤاد، دور "مايسترو" ضمن أحداث مسرحية "أنستونا" للنجمة دنيا سمير غانم التي تجسد دور مطربة من حارة شعبية، حيث يقوم باكتشاف موهبتها ويؤهلها لطريق النجومية من حيث إصلاح مخارج ألفاظها وتعليمها الموسيقى كما ينبغي.

وتجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.