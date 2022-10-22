شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مولى: أتمنى نجاح الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" ونبدأ تصويره خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان محمد مولى لـ"الخليج 365" بأن أسرة مسلسل "ريفو" ستبدأ تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل خلال أيام، متمنيًا أن ينجح العمل في حصد إعجاب الجمهور مثلما فعل الجزء الأول.

كما قال محمد مولى إنه ينتظر عرض فيلم "المطاريد" الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين منهم إياد نصار، أحمد حاتم، محمد محمود، محمود الليثي، طه دسوقي، محمود البزاوي، تارا عماد، محمود حافظ، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

يشار إلى أن الجزء الأول من مسلسل "ريفو" حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة "Watch it"، ويشارك به العديد من الفنانين إذ يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادى أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقى صخر "مروان سامي"، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت الصفحة الرسمية لفريق كايروكي على إنستجرام شوقت الجمهور للجزء الثاني من مسلسل "ريفو" إذ نشرت صورة لأبطال العمل وكتبت تعليقا عليه: "بداية تصوير الجزء الثانى من مسلسل ريفو.. متحمسين..؟".