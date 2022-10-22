شكرا لقرائتكم خبر عن "الفن والحدود" عنوان جلسة نقاشية بمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي-كاف" جلسة نقاشية يوم السبت 29 أكتوبر بعنوان "الفن والحدود"، وستعكس الحلقة النقاشية كيفية إعادة تشكيل العامين الماضيين لوجهات النظر العالمية بشأن التبادل عبر الحدود ، وسوف يلقي المتحدثون الضوء على الطرق التي يمكن للفنون الأدائية أن تعيد تشكيل مفهوم الحدود فيها - سواء كانت أطرًا وطنية أو تأديبية أو شخصية - مع إعادة النظر في الموضوع من منظور جديد.

يذكر أن الجمعية الدولية لفنون الأداء (ISPA) هي رابطة عالمية تضم أكثر من 500 من قادة إدارة الفنون من 56 منطقة، والذين يجتمعون معاً لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز وتطوير الفنون على الصعيد الدولي، وتحقق الجمعية الدولية لفنون الأداء ذلك من خلال بناء القدرات القيادية، ومن خلال التعرف على اتجاهات المجال والتطورات الجديدة ومناقشتها، ومن خلال تعميق التبادل العالمي من خلال الفنون، ويشمل أعضاء الجمعية مقدمي العروض، ومنظمات الفنون الاستعراضية، ومديري الفنانين، والمسابقات، والممولين، والاستشاريين وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال فنون الأداء. تأسست في عام 1948، 2022 تمثل الذكرى السنوية الثالثة والسبعين للجمعية الدولية لفنون الأداء.