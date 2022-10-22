شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد يجسد دور بواب فى مسلسل "بيت فرح" مع فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان سليمان عيد شخصية "بواب" ضمن أحداث مسلسل "بيت فرح" بطولة فتحى عبد الوهاب والمقرر انطلاق عرضه على قناة الحياة في التاسعة مساء اليوم السبت، وخلال الحلقات تحدث العديد من المواقف الكوميدية بين سليمان عيد وسكان العمارة التي يحرسها لاسيما أن الأحداث تدور معظمها داخل هذه العمارة.

مسلسل "بيت فرح" والعمل مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان اللذان يعودان للإنتاج بعد غياب وهو بطولة فتحى عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعى مليء بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف والمشاكل مع جيرانه بالعمارة، وبعدها تتغير الأمور وبعدها يستطيع التعامل مع هؤلاء الجيران وتتغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وانتهى سليمان عيد مؤخراً من تصوير فيلم "شلبى" مع المخرج بيتر بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.