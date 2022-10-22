"وأنا بفكر في اللي سايبين بعض".. رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان رامي جمال جمهوره ومتابعيه صورة له ليروج لأغنيته القادمة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق رامي جمال: "وأنا بفكر في اللي سايبين بعض لما يسمعو الأغنية اللي جاية، إيه أكتر اغنيه حزينة أنا عملتها بتعجبكم؟"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مفيش أغنية حزينة أكتر من أغنية تعدي سنين"، وعلق آخر: "أنا لوحدي".

وترددت أنباء شهر سبتمبر الماضي، حول انفصال المطرب والملحن رامي جمال عن زوجته ناريمان، بعد زواج دام لـ 8 سنوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور منسوب لصفحة ناريمان، عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.