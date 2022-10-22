جميلة عوض تنشر صورة جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها ومتابعيها صورة لأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة جميلة عوض إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "كيوت"، وأضاف آخر تعليقا: "ملكة".

وتشارك جميلة عوض، بفيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، وشيرين رضا، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض السينمائية، فيلم "المحكمة" بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، صلاح عبد الله، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد أمين.