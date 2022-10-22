شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ويل سميث السابقة شيري زامبينو تكشف مصارحة ابنها لها.. "لم يشعر بحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة شيرى زامبينو الزوجة السابقة لويل سميث عن محادثة خاضتها مع ابنها تراي سميث أثناء حضورها برنامج Red Table Talk برفقة جادا بينكيت زوجة ويل سميث الحالية، وقالت شيري إنها سألت تراي إذا كان لم يشعر بحب والده ويل سميث ولكن نفى تراي وأخبرها بمفاجأة صادمة لها مؤكدًا أنه لم يشعر بحبها هي وليس والده.

واسترجعت شيري بعض الذكريات مع ابنها عندما كان صغيرًا وقالت: "هو كان يشعر بخيبة الأمل عندما يسقط أمامي وأنا محاطة بالكثير من النساء وكنت فقط أسأله هل أنت بخير واكتفي بهذا، ولكن كان يجب علي أن أساعده على النهوض وأشجعه دائمًا وأجلس معه وأراه إذا كان يعاني من شيء"، واكتشفت بعد ذلك كيف أنها لم تكن تهتم بما هو شعور تراى وسط انشغالها".

وخاضت كل من شيري زامبينو وجادا بينكيت حوارًا قويًا عن أبنائهما وتصرفات تراي، حيث قالت جادا بينكيت أنه تاري كان في منزلها يومًا ما وكان يلعب وقد أساء التصرف، وكانت مثل يجب أن نجلس ونتحدث، وردت شيري عليها "فور أن دخلت المنزل حتى اصطحبه كان يجب أن نتحدث بشأن سلوكه وأنا أخبرتك أن تحضري أباه للحديث ولماذا يجب أن اتحدث عن ماهية سلوكه في منزله".

وأوضحت شيري أن جادا لم تكن تنوي شيء سيء بتراي بحديثها هذا،وكانت تعامله بطريقة جيدة من قلبها،وتحدثت شيري وقالت أنها قامت بأفعال مخجله من قبل مثل دخول لغرفة ويل سميث وجادا لرؤية كيف هو التصميم.

وأنهت شيري حديثها بأنها ترى أن علاقتها بسميث وهم منفصلين أفضل بكثير عن علاقتهم أثناء الزواج.