شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة من فريق كولد بلاى لعضو فرقة BTS"جين" لأداء أغنيتهم الجديدة معًا بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق كولد بلاي بدعوة المغني جين عضو فرقة BTS لحفلهم في الأرجنيتن الذي سيقام في 28 من أكتوبر الجاري ليؤدوا معًا أغنية تعاونهم الجديدة بعنوان The Astronaut التي من المقرر أن يفرج عنها 28 من أكتوبر الجاري.

الأغنية من تأليف كل من فرقة كولد بلاي و المغني جين، ويعد هذا التعاون الثاني الذي يجمع فريق كولد بلاي بالمغني جين،حيث تعاونت فرقة BTS مع كولد بلاي من قبل في أغنية My Universe الذي طرحت العام الماضي وحصدت الكثير من الاستماعات عبر منصات الأغاني المختلفة.

و يعد العضو جين هو أول أعضاء فرقة BTS الذي سيؤدي الخدمة الوطنية بدخوله الجيش في أواخر الشهر الجاري،وهذا بعد التصريح الذي أصدرته الشركة المسؤولة عن الفرقة يؤكدون فيه أن أعضاء الفرقة سيبدأون بتأدية الخدمة العسكرية بداية من العام الجاري و الذي سيبدأ بالعضو الأكبر في الفرقة "جين" في نهاية أكتوبر الجاري، وهذا بعد أن يتم إصدار أغنيته المنفردة التي تحمل عنوان The Astronaut، وسيبدأ واحد تلو الآخر بتأدية الخدمة العسكرية بعد إنهاء نشاطاته الفردية و من المقرر أن يجتمع الفريق معا مرة آخرى في عام2025.

وكان ألبوم Music of the Spheres هو أخر ألبوم طرحته الفرقة وضم 12 أغنية،و أصدرت الفرقة عدة تعاونات خلال العام الجاري و كان من بينهم تعاونهم مع المغنية سيلينا جوميز في أغنية Let Somebody Go.