حسام حبيب خايف على “سمعة شيرين”.. ويزعم انه خيرها بينه وبين المخدرات.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - كشف الفنان المصري حسام حبيب، أن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعرضت لـ الضرب قبل الذهاب لـ المستشفى، وأن شقيقها محمد عبد الوهاب و مجموعة معه، اعتدوا على شيرين أثناء نقلها من من الشقة التى كانت موجودة بها فى التجمع، لـ المستشفى المتواجده بها حاليًا”.

وأضاف الفنان حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تعرض لـ الضرب، من المجموعة التى كانت مع شقيق شيرين، وأنه لم يحرر محضر ضدهم.

وتابع :” مابلغتش البوليس عشان سمعة شيرين و لأنى خايف عليها من الشوشرة، بس بعد تصريحات شقيق شيرين سأحرر محضر ضده”.

وكشف أنه يتعرض لـ الشتائم هم و والدته، بسبب هذا الموضوع، معلقًا :” انا وشيرين مظلومين، وبنحب بعض”.

شيرين والادمان

وأكد حسام حبيب أنه كان على علم بإدمان النجمة شيرين عبد الوهاب منذ فترة وخيرها بين الاستمرار في الادمان او خضوعها للعلاج واستمرار زواجهما.

وقال حسام حبيب “مليش علاقة بالموضوع وهو ده كان سبب خلافنا، خيرتها بيني وبين المخدرات، ولكنها ظلت في نفس الوسط، ورفضت السماع لنصيحتي وهذا سبب طلاقنا”.

وأضاف: بيقولوا إن أنا السبب في اللي شيرين فيه، يبقى المفروض إني ابقى زيها، أنا أهلي عندهم أكبر المستشفيات، هيسيبوني يعني كدة؟ أغلب مشكلاتي مع شيرين كانت بسبب أسلوب حياتها، وعندما ظهر الإدمان في حياتها، قلت لها يا أنا يا الحاجة دي.

وأكد حسام حبيب أنه سعى أثناء زواجهما لعلاج شيرين عبد الوهاب من الإدمان، وقال: “لكن منهم لله اللي خدوها دخلوها في سكة تانية أوحش، عشان كدة أنا كنت معترض ومش ممتلك زمام الأمور، مين يصاحبك ومين يدخل، فكان وجودي مالوش لازمة”.

واستكمل حسام حبيب: أنا مكنش لي علاقة بشيرين طيلة الشهور الماضية، فازاي هوصلها للمرحلة الثالثة من الإدمان في أيام؟ دا تأثير شهور أنا مافيش بيني وبينها تواصل، عشان الناس تفكر.

يذكر أن موقع “في الفن” كان قد انفرد بتفاصيل ايداع شيرين عبد الوهاب في مصحة نفسية من قبل عائلتها بالتنسيق مع الطبيب النفسي المشرف على علاجها من الإدمان.