“ان شاء الله خلص نقاهة وارجع”.. فيديو مؤلم لاخر ظهور للفنان خالد سامي قبل وفاته

كتب امير فتحي في السبت 22 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق آخر ظهور للفنان السعودي الراحل خالد سامي قبل وفاته بعام ونصف.

وقال الفنان خلال الفيديو، ” الصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله، بدأت أسترد صحتي وعافيتي، وسأكون بكامل الصحة والعافية، بعد الاستجمام مع زوجتي، وبنرجع نتقابل ونضحك وننبسط، الله لا يحرمني منكم، ويخليني لكم”.

الجدير بالذكر نعى نجلي الفنان “خالد سامي” والدهما الذي توفى قبل عدة ساعات عن عمر يناهز ٦٠ عاما بعد معاناة من المرض لأكثر من عامين، حيث عانى من تبعات إصابته بمرض بالكبد وصعوبة في التنفس وتشنجات وغسيل كلى.