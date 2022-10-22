شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريب حلقة House Of The Dragon .. شبكة HBO: انتظروا النسخة الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت HBO بيانًا لـ موقع IGN بشأن الحلقة العاشرة التى تم سريبها منذ ساعات، حيث أكدت الشبكة أنها تراقب المواقع، وتحاول بكل الطرق إزالتها من على المواقع المختلفة التى قامت بنشرها.

وأكدت شبكة HBO فى البيان "نحن ندرك أن الحلقة العاشرة من House of the Dragon قد تم نشرها على مواقع غير قانونية، ويبدو أنها سربت من خلال شريك توزيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالى تراقب HBO هذه النسخ وتسحبها من على الإنترنت، ونحن محبطبون أن هذا الإجراء غير القانونى، والت تم تسريبها بـ جودة ضعيفة، ونحن نطلب من المشاهدين المخلصين للعمل، انتظار طرح النسخة الأصلية ليلة الأحد المقبل 23 أكتوبر الجارى".

بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.