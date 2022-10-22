شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: أنا قفلت صفحة المشاكل مع الجميع ومفيش عصبية تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب عمرو مصطفى عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتة الجديدة " سيبوه" التى طرحها مؤخرا وذلك من خلال المداخلة التليفونية التى أجراها ببرنامج "يا إحنا يا هما "الذى يذاع على راديو أون سبورت 93.7 ويقدمه الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم .

ولفت إلى أنه شديد التركيز خلال هذه الأيام فيما يقدمه من أغاني ومزيكا مميزة ومختلفة مؤكدا أنه أغلق ملف خلافاته مع أى شخص وسيسامح الجميع وسيصب كل اهتماته حاليا فيما ما يقدمه من أغاني لذلك استغل فرصة عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب وهنأه بعيد ميلاده ليغلق بذلك ملف الخلافات وفتح صفحة جديدة مع الجميع حتى يكون قدوة للأجيال القادمة.

وأضاف المطرب عمرو مصطفي أنه ينسب الفضل في نجاح أغانيه وأعماله الفنية إلى زوجته ورفيقة كفاحه خلال 25 عاما من الزواج وكشف أيضا إلى أن لديه ابنا وابنة كل منهما يدرس في إنجلترا وبعيد عن الفن وأن ابنه الصغير يميل لكرة القدم .

واختتم مداخلته التليفونية بأنه سيطرح أغنية "إلا أنا "بتوزيع جديد خلال الأيام المقبلة لافتا إلى أن مؤلفي أغانيه الجديدة هم شعراء جدد لأول مرة يقدمهم فى عالم الفن منهم مصطفى الأسوانى ومصطفى ناصر.